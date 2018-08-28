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ТУСУР примет участие в проекте создания подводного трактора
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ТУСУР примет участие в проекте создания подводного трактора 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Трактор, способный работать на глубине до 2 км, создадут российские ученые. Новую технику будут разрабатывать исследователи Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Московского государственного технического университета, сообщила служба информации «Радио Сибирь».
Соглашение о создании трактора для укладки кабеля под водой было достигнуто во время международного военно-технического форума «Армия-2018». Аппараты такого класса ранее не разрабатывались ни в СССР, ни в России.
В совместном проекте ученые ТУСУРа будут отвечать за разработку систем энергоснабжения мощностью более 200 кВт. В 2015 году они впервые в России создали системы электропитания для глубоководных необитаемых подводных аппаратов мощностью до 60 кВт и способностью передачи на глубину до 6 км.
По данным официального интернет-портала Томской области, на «Армии-2018» регион представили 12 организаций.
Фото: сайт Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
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