ТУСУР примет участие в проекте создания подводного трактора

Трактор, способный работать на глубине до 2 км, создадут российские ученые. Новую технику будут разрабатывать исследователи Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Московского государственного технического университета, сообщила служба информации «Радио Сибирь».

Соглашение о создании трактора для укладки кабеля под водой было достигнуто во время международного военно-технического форума «Армия-2018». Аппараты такого класса ранее не разрабатывались ни в СССР, ни в России

В совместном проекте ученые ТУСУРа будут отвечать за разработку систем энергоснабжения мощностью более 200 кВт. В 2015 году они впервые в России создали системы электропитания для глубоководных необитаемых подводных аппаратов мощностью до 60 кВт и способностью передачи на глубину до 6 км.

По данным официального интернет-портала Томской области, на «Армии-2018» регион представили 12 организаций.

Фото: сайт Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники