Тайну темной материи разгадал ростовский ученый

Тайну темной материи разгадал ростовский ученый, сообщается в препринте (предварительная публикация текста научного исследования), который опубликован на сайте Корнелльского университета США

Группа российских ученых, в состав которой вошел главный научный сотрудник Научно-исследовательского института физики Южного федерального университета профессор Максим Хлопов, создала новую теорию изучения темной материи.

Темная материя — это одна из центральных проблем современной физики. Ее решение поможет людям понять природу космоса и поведение галактик. Звезды на их окраинах вращаются быстрее, чем в центре, и быстрее, чем должны по всем расчетам. Единственное объяснение — края галактических дисков раскручивает невидимая сила. Однако, ее совершенно не видно, в этом не помогают даже суперсовременные технологии и дорогая аппаратура.

Поэтому физики со всей планеты сообща ищут темную материю, пытаются понять, из чего состоит она и какими свойствами обладает. На данный момент существуют сотни теорий.

По мнению Максима Хлопова и его коллег, в составе темной материи содержатся стабильные частицы с двойным зарядом, которые связаны с ядрами первичного гелия благодаря электромагнитному взаимодействию. Первичный гелий тот, который был создан после большого взрыва и рождения ранней Вселенной. Эти атомы называют гибридными.

Исследователи считают, что данные атомы, как и первичный гелий должны скапливаться в звездах, тем самым образуя скопления композитной темной материи. В момент столкновения атомов обычной и темной материй происходят процессы, за которыми следует образование антиэлектронов и их аннигиляция.

Авторы новой работы предполагают, что это объясняет избыток следов распада таких частиц в центральной части Галактики. Исходя из этого, становится понятно, почему не удалось найти никаких следов темной материи на Большом андронном коллайдере.