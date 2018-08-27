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Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
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Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей 

Ридус 55 минут назад
Научное сообщество не первый год обсуждает возможность клонирования мамонта и других вымерших животных нашей планеты. Воскресить мамонта еще никому так и не удалось, но ученые настроены решительно.
На днях стало известно, что Северо-Восточный федеральный университет представит на четвертом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) проект создания научного центра палеогенетики, в котором ученые займутся вопросами клонирования мамонтов.
На базе вуза планируется создать научный центр мирового уровня по палеогенетике. Идею формирования новой научной площадки поддержало руководство республики Саха (Якутия) , — рассказала и. о. ректора федерального университета Евгения Михайлова.
Специалисты центра также будут изучать генетическую историю народов северо-востока России. Предполагается, что центр предоставит современное оборудование, с помощью которого ученые смогут изучать целые жизнеспособные клетки в останках животных.
А таких клеток может быть много, уверены эксперты. Дело в том, что благодаря вечной мерзлоте останки мамонтов и других древних животных хорошо сохранились, и сейчас многие найденные образцы «заморожены» в лабораторных условиях.
На сегодняшний день на территории Якутии было найдено более 80% уникальных находок плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями.
Останки этих животных могут пригодится не только для изучения древней фауны региона, но и для клонирования вымерших организмов.
Создание научного центра позволит проводить палеогеномные исследования живых организмов, включая человека, населявших и населяющих экосистемы северо-востока Евразии, — рассказали представители университета.
Известно, что ориентировочная стоимость проекта составляет порядка 400 миллионов рублей.
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