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Создана интерактивная карта всех пылевых облаков планеты
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Создана интерактивная карта всех пылевых облаков планеты 

Ридус 1 час назад
Группа специалистов из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США разработала интерактивную карту, на которой в реальном времени показаны облака, состоящие из мелких свободных частиц над поверхностью нашей планеты.
Ученые рассказали, что каждый день мы перемещаемся от одного облака пыли к другому. Такие облака могут состоять из морской соли, черной углеродной сажи от лесных пожаров и различных пылевых выделений от тяжелой промышленности.
Мы не видим этого загрязнения, но оно хорошо заметно со спутников и наземных сенсоров NASA. Снимки, сделанные при помощи Земной обсерватории NASA, четко показывают облака, невидимые нам — мелкие частицы, парящие над поверхностью планеты, — рассказали разработчики.
В своем проекте ученые совместили данные множества датчиков разных спутников, в том числе и наземных датчиков для создания цветного изображения пылевых масс и их распространения.
Оказалось, что некоторое пылевые облака образуются и из-за погодных явлений. Например, ураган «Лейн» рядом с Гавайями и тайфуны «Сулик» и «Симарон» у берегов Японии подняли в атмосферу морскую соль.
А ветра над пустыней Сахара и над пустыней Такла-Макан на северо-западе Китая образуют пылевые облака.
По карте видно, что на западе Америки и юге Центральной Африки особенно распространены облака из дыма от лесных пожаров. Эти пожары в основном вспыхивают по вине человека, пояснили ученые. Часть такого дыма из Северной Америки перенеслась на восток и парит над Атлантическим океаном.
Разработчики рассказали, что в их карте собрана актуальная и подробная информация о перемещении всех пылевых облаков планеты.
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