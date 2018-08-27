Ещё
Уральские ученые нашли метеорит в монгольской пустыне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральские ученые нашли метеорит в монгольской пустыне 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Экспедиция УрФУ, на прошлой неделе отправившаяся на поиски метеоритов в монгольскую пустыню, нашла первый образец вещества. Он весит 800 граммов.
Напомним, шестеро сотрудников научной лаборатории вместе с коллегами из Академии наук Монголии работают сейчас в районе пустыни Гоби.
"Метеорит найден в районе Ноёна. Поисковые работы продлятся до 8 сентября", — сообщает сегодня пресс-служба вуза.
Нынешняя зарубежная экспедиция четвертая про счету для уральских исследователей. В мае 2016-го в Санкт-Петербург было доставлено около 30 килограммов образцов из Антарктиды. Годом позднее коллекция пополнилась метеоритами, привезенными из иранской пустыни Лут и из Чили.
Российская Газета: последние новости
Россия и Китай построят один из самых больших в мире лайнеров В Южной Кореи разработали батареи для смартфонов, заряжающиеся за секунды Итальянские ученые "нарисовали" портрет "Джоконды" кишечной палочкой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве152
Москва в опасности: в столицу пришла жара288
Во Флориде произошла «массовая стрельба»237
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару60
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар148
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
01:09
Германия вознамерилась трезво посмотреть на США
США В мире
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение