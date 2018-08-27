Уральские ученые нашли метеорит в монгольской пустыне

Экспедиция УрФУ, на прошлой неделе отправившаяся на поиски метеоритов в монгольскую пустыню, нашла первый образец вещества. Он весит 800 граммов.

Напомним, шестеро сотрудников научной лаборатории вместе с коллегами из Академии наук Монголии работают сейчас в районе пустыни Гоби.

"Метеорит найден в районе Ноёна. Поисковые работы продлятся до 8 сентября", — сообщает сегодня пресс-служба вуза.