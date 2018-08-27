Ученые: наша Галактика однажды умерла и потом возродилась снова

Млечный Путь уже однажды погибал. Наша галактика возродилась подобно фениксу — так, по крайней мере, считает японский астрофизик. Теория Масафуми Ногучи основана на моделировании двухэтапного формирования звезд, притом второй этап значительно отличается от первого.

Оказалось, что звезды Млечного пути по составу элементов делятся на две основные группы. Первая сформировалась из так называемых альфа-элементов: кислорода, магния, кремния и других. Вторая содержит много железа.

Масафуми Ногучи полагает, что первые звезды Млечного пути формировались из втекающего в нашу Галактику потоков холодного газа. В этот же период появились и сверхновые второго типа.

Примерно 7 миллиардов лет назад газ разогрелся до сверхвысоких температур. Период затишья длился 2 миллиарда лет. В это время сверхновые изменили его состав и газ вновь начал участвовать в формировании нового поколения звезд — так и родилось наше Солнце.