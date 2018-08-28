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Индия в ближайшие полгода планирует произвести 19 космических запусков
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Индия в ближайшие полгода планирует произвести 19 космических запусков 

РИА Новости 50 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение ближайших шести месяцев произвести 19 космических запусков, что составит примерно по 3 миссии ежемесячно, заявил во вторник глава ISRO Кайласавадиву Сиван.
"У нас на очереди 19 космических миссий. Все эти миссии мы планируем реализовать до марта следующего года", — сказал Сиван на пресс-конференции в Нью-Дели.
Он сообщил, что ближайшей миссией станет вывод в сентябре на орбиты Земли двух британских спутников индийской ракетой-носителем PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle — ред.). В общей сложности в ближайшие три года ISRO планирует отправить на орбиту нашей планеты около 50 спутников, в том числе иностранного производства. Они будут предназначаться для наблюдений за поверхностью Земли, исследования океана и других целей, добавил Сиван.
Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, сразу после получения страной независимости. Работа ведется под руководством правительственного Департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках национальной комической программы, а также созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).
На сегодняшний день организация уже активно разрабатывает космическое оборудование, скафандры, а также питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей. Как анонсировал ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, до 2022 года страна планирует произвести запуск первой национальной пилотируемой миссии в космос. Космический корабль уже получил имя «Гаганьян», что в переводе означает «небесный корабль».
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