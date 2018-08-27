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Российская обсерватория, способная отследить аварийные спутники, войдет в строй в 2019 году
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Российская обсерватория, способная отследить аварийные спутники, войдет в строй в 2019 году 

BFM.RU 21 минуту назад
Фото: ИА Regnum
Телескоп с диаметром главного зеркала в 3,12 метра Алтайского оптико-лазерного центра заработает в следующем году. Об этом сообщили в научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», передает ТАСС.
«В эксплуатацию телескоп с диаметром главного зеркала больше трех метров будет введен в 2019 году. Его расширение позволяет разглядеть объекты величиной два сантиметра на высоте 400 километров», — сообщили в компании.
Там пояснили, что эксперты смогут «визуально наблюдать, в каком состоянии находится объект, даже при условии отсутствия связи с ним». «Это поможет узнать, в частности, раскрылись ли солнечные батареи у спутника», — сообщили в компании. Также обсерватория поможет следить за космическим мусором. В 2016 году отмечалось, что трехметровый телескоп на Алтае, возможно, будут привлекать для отслеживания угрожающих Земле астероидов и комет.
Ранее сообщалось, что телескоп будет введен в строй к 2018 году. Тогда отмечалось, что рядом с ним будут телескопы меньшего диаметра для подсветки лазером космических аппаратов и наблюдений в инфракрасном диапазоне.
Алтайский оптико-лазерный центр расположен в Змеиногорском районе Алтайского края. Этот район выбран по причине почти 180 безоблачных ночей в году. Центр состоит из двух наземных оптико-лазерных систем и объектов инфраструктуры. На 2016 год в развитие технической составляющей центра без учета инфраструктуры было вложено около 3 млрд рублей.
Центр предназначен для обнаружения и определения координат космических аппаратов, в частности фрагментов космического мусора, для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите.
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