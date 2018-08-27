Центр Хруничева заключил контракты на постройку ракет «Ангара»

Центр Хруничева заключил контракты на постройку 12 ракет «Ангара»

"В настоящее время суммарно [заключено] 12 [контрактов на постройку ракет "Ангара-А5]". Но надо иметь в виду, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков "Ангары-А5", — сказал он.

После 2024 года, по словам Севастьянова, планируется запускать по восемь ракет "Ангара-А5" и по две легкие ракеты "Ангара-1.2" в год. Производить тяжелую "Ангару", помимо строящейся производственной площадки в Омске , будет московский Ракетно-космический завод в Филях. "Московская площадка после прекращения программы "Протон" получит производство как минимум двух тяжелых ракет "Ангара" в год", — сказал глава ГКНПЦ.

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк : легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года; тяжелая "Ангара-А5" — в декабре 2014-го.