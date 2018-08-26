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Невероятное открытие пещерной девочки «Денни», чьи родители были разных видов
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Невероятное открытие пещерной девочки «Денни», чьи родители были разных видов 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
23 августа. PROCOMP.INFO — Анализ фрагмента кости девочки, найденного в Сибирской пещере, умершей 90 000 лет назад, показал, что у нее были мать — неандерталец и отец — денисовский человек.
13-летняя девочка, прозванная учеными «Денни», является примером скрещивания между ныне вымершими человеческими группами, согласно выводам, которые были опубликованы в журнале Nature. Она, как полагают, является первым человеком первого поколения смешанного происхождения из двух различных человеческих групп, которые были обнаружены.
Понтус Скоглунд, популяционный генетик Института Фрэнсиса Крика, сказал: «Найти человека первого поколения из смешанных родословных из этих групп совершенно необычно».
«Это действительно великая наука в сочетании с небольшой удачей».
Полная картина родословной Денни была неполной в течение нескольких лет — только сторона ее матери стала известна после того, как исследователи обнаружили, что митохондриальная ДНК в ее останках произошла от неандертальца.
В последнем исследовании, посвященном изменению ДНК в Денни, было проведено сравнение с тремя другими гомининами, неандертальцем, Денисовским человеком и человеком разумный (Homo Sapien).
Палеогенетисты Вивиан Слон и Сванте Паабо в Институте эволюционной антропологии им. Макса Планка провели анализ генома кости, взятой из Денисовой пещеры в Алтайских горах России.
Было 40% совпадение с Денисовским человеком, также 40%-ное совпадение с неандертальцем, в то время как плотность костной ткани давала возраст подростка.
Ученые подтвердили, что Денни происходила из двух отдельных гомининов, а не из двух гибридов, глядя на то, где геномы между Неандертальцами и Денисовским человеком отличаются.
После сравнения ДНК Денни с геномами неандертальца и Денисовского человека исследователи обнаружили, что у нее есть один набор хромосом от каждого гоминина.
Денисовские люди, ныне вымершие, впервые идентифицированные из анализа ДНК кости пальца, обнаруженной в том же месте десять лет назад. Неандертальцы также жили в пещере.
Ученые знают о размножении между различными группами людей, в том числе между Денисовским человеком и Homo Sapiens, благодаря вариациям среди людей.
Но это первый случай, когда было обнаружено потомство первого поколения от спаривания.
Ученые теперь думают, что такое сочетание может быть более распространенным, чем первоначально предполагалось.
«Мы знали из предыдущих исследований, что неандертальцы и Денисовским люди, должно быть, иногда заводили детей вместе, но я никогда не думал, что нам так повезет, что мы найдем настоящего потомка этих двух групп», — сказала Слон.
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