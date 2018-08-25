Немецкие учёные нашли в космосе более 8 тысяч внеземных построек

Официальная наука только начинает изучать космос и в нём находится огромное количество тайн и загадок, которые будут раскрыты ещё не скоро, особенно учитывая масштаб нашей Вселенной. Некоторые из найденных мегапостроек способны собирать энергию со звёзд и использовать её, считают учёные и это очень похоже на постройки внеземных цивилизаций. Данные устройства принято называть сферы Дайсона и подобная технология у землян появится очень не скоро. Такие мегаструктуры требуют огромных финансовых затрат и технологий, которых на Земле нет. Согласно теории Дайсона, человечество сможет найти внеземную жизнь, если будет заниматься поиском подобных структур в космическом пространстве. Данные объекты могут питать энергией многочисленные объекты инопланетян в космосе и могут быть как искусственными, так и находится на кометах, планетах и астероидах. Первый раз подобную мегаструктуру заметили в космосе 3 года назад и она блокировала около 30 процентов солнечного света. Наблюдая за открытой звездой, учёные заметили, что за год около неё прошло большое количество искусственных объектов, которые забирали накопившуюся энергию. После прохождения очередного объекта, планета становилась темнее, что свидетельствовало об отдаче энергии проходящим объектам. Звучит конечно очень фантастически, но и верить в то, что мы единственные во Вселенной всё-таки не стоит.