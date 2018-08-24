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Telegraph: ученые выяснили, что попугаи обладают способностью смущаться
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Telegraph: ученые выяснили, что попугаи обладают способностью смущаться 

ТАСС 33 минуты назад
ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Самые крупные в семействе попугаев сине-желтые ара способны смущаться и «краснеть» во время общения с человеком. К такому поразительному выводу пришли французские ученые после проведенного ими исследования о влиянии различных способов коммуникации на поведение птиц, сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph.
Эксперты из Французского национального института агрономических исследований изучили поведение птиц во время вербального общения с учеными. Для этого они поместили попугаев в привычные для них условия в пустом вольере. Сначала ученые разговаривали с птицами и поддерживали зрительный контакт в течение двух минут. Затем наблюдали за реакцией попугаев, когда человек оставался на том же расстоянии, но поворачивался спиной к птице.
Результаты показали, что в процессе общения ара «значительно чаще» заливались алой краской на щеках. «Взъерошивание перьев и изменение цвета кожи может быть связано с проявлением внутренних чувств птиц», — отмечает автор исследования Алин Бертан. По ее мнению, причиной этого является желание попугаев лучше выглядеть, а также положительные эффекты социального взаимодействия.
Ранее биологи полагали, что появление румянца на щеках характерно исключительно для человека. Это явление вызвано сильным эмоциональным напряжением, связанным с повышенным вниманием к личности.
"Миллионы птиц содержатся в качестве домашних любимцев", — указывает Бертан. По ее словам, понимание реакции попугаев на общение и зрительные контакты с человеком поможет улучшить их существование в домашних условиях.
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