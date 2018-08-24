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В Сибири найдены идеально сохранившиеся останки вымершей лошади
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В Сибири найдены идеально сохранившиеся останки вымершей лошади 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
В вечной мерзлоте, на территории сибирского кратера Батагайка, российские исследователи из Северо-Восточного федерального университета вместе с японскими коллегами обнаружили прекрасно сохранившиеся останки жеребенка ленской лошади, обитавшей 4-120 тыс. лет назад на территории от Ямала до Колымы. О находке они рассказали изданию The Siberian Times.
Жеребенок погиб в возрасте около трех месяцев, останки пролежали в земле 30-40 тыс. лет. Шерсть, грива, хвост, копыта и даже внутренние органы оказались в полной сохранности. Исследователи взяли образцы тканей животного, а также почвы, в которой оно находилось, чтобы узнать больше о его жизни и среде обитания. По словам исследователей, жеребенок погиб, упав в яму с водой и захлебнувшись. Изучение содержимого его желудка позволит выяснить, чем питался жеребенок.
Также ученые нашли неподалеку скелет мамонта с частично сохранившимися мягкими тканями.
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