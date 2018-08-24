Череп появится около Земли на Хеллоуин

Первый раз данный астероид был замечен в обсерватории 3 года назад на праздник Хеллоуин и по странному стечению обстоятельств, в этом году он появится снова в тот же день. Как заявляют специалисты, астероид приблизится на довольно короткое расстояние к нашей планете и составит 480 тысяч километров, для космических масштабов это является небольшим расстоянием. Астероид назвали в честь праздника и удивительно то, что он по форме напоминает один из символов праздника нечисти. Учёные определяют астероид к довольно крупным объектам и его диаметр составляет около 700 метров. Пока что опасаться нечего и нет опасности столкновения с нашей планетой, но сторонники мистики задаются вопросом о дате появления астероида. Почему он появляется именно в Хэллоуин и не несёт ли он плохих вестей для нашей цивилизации?