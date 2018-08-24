Ещё
Череп появится около Земли на Хеллоуин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Череп появится около Земли на Хеллоуин 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Первый раз данный астероид был замечен в обсерватории 3 года назад на праздник Хеллоуин и по странному стечению обстоятельств, в этом году он появится снова в тот же день. Как заявляют специалисты, астероид приблизится на довольно короткое расстояние к нашей планете и составит 480 тысяч километров, для космических масштабов это является небольшим расстоянием. Астероид назвали в честь праздника и удивительно то, что он по форме напоминает один из символов праздника нечисти. Учёные определяют астероид к довольно крупным объектам и его диаметр составляет около 700 метров. Пока что опасаться нечего и нет опасности столкновения с нашей планетой, но сторонники мистики задаются вопросом о дате появления астероида. Почему он появляется именно в Хэллоуин и не несёт ли он плохих вестей для нашей цивилизации?
13 Новостей.ru: последние новости
На планете заканчиваются необходимые для жизни ресурсы, заявили учёные В Сибири потерпел крушение неизвестный объект Земля продолжает увеличиваться и это вызывает природные катаклизмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко опозорился на параде157
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»115
Трампа отправили в Крым162
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна55
«Русскую» модель Playboy нашли мертвой в квартире7
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
08:31
Украинцам вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
02:09
Кадыров дал совет «неспокойным» журналистам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение