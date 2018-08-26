Точную дату конца света предсказал Ньютон

К таким выводам они пришли после расшифровки записей ученого. Оказалось, что, проводя исследования, он часто брал за основу Святое писание, так как был человеком верующим. Руководствуясь Библией, Ньютон установил реальную дату апокалипсиса и даже предположил, каким именно он будет.

Как сообщает Vladtime.ru, в дневниках с записями о конце света описывается 2060 год. Ньютон при этом считает апокалипсис новым витком в жизни землян, а не прекращением существования всего живого. По мнению великого ученого, с 2020 года на Земле участятся множественные катаклизмы. С помощью компьютерной модели World One были воссозданы предполагаемые условия. В результате причиной гибели людей стали ядерные отходы и извержения вулканов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что эксперты выяснили, как именно перестанет существовать наша планета. По их мнению, произойдет это примерно через 10 трлн лет. Первой весточкой Апокалипсиса станет угасание Солнца. Необратимый процесс лишит цивилизацию всяких шансов на дальнейшее существование. Если же Земля выживет после самоуничтожения Солнца, то сроки Апокалипсиса сдвинутся еще на 12 млрд лет вперед.

Новости науки: Ученые предрекают скорый конец света