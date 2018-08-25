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Конспирологи: Исаак Ньютон рассчитал точную дату начала конца света
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Конспирологи: Исаак Ньютон рассчитал точную дату начала конца света 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи пришли к выводу, что британский ученый проанализировал библейские тексты, которые помогли ему сделать точный расчет.
Конспирологи заявили, что великий ученый Исаак Ньютон рассчитал точную дату начала конца света.
По словам экспертов, были расшифрованы записи физика. Изучив их, исследователи пришли к выводу, что британский ученый проанализировал библейские тексты и вычислил, когда на Земле начнется апокалипсис. Согласно расчетам Ньютона, наша планета станет погибать с 2060 года.
Из его выводов следует, что именно через 42 года начнется так называемая эра, когда к человечеству вновь явится Иисус. По мнению британского ученого, его правление продлится около тысячи лет.
При этом американские исследователи уверены, что реальным годом конца света земного существования будет 2020-й год. Они уверяют, что спустя два года на Земле случится ряд катаклизмов. Подобный результат показало компьютерное моделирование, отмечает портал ancient-code. Уточняется, что гибели людей «поспособствуют» ядерные отходы.
Ранее уфологии заявляли, что конец света наступит на Земле из-за столкновения с Нибиру 16 августа, однако судного дня не произошло (подробнее…).
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