Круговорот загрязняющих веществ в природе. Ученые изучат, как это влияет на человека

Ямальские учёные продолжают сбор данных о состоянии природных сред в арктическом регионе.

Сейчас сотрудники Научного центра изучения Арктики работают в Приуральском и Пуровском районах. Проводят маршрутные обследования территорий. Изучают состояние водных объектов с отбором пробы воды, донных отложений и зообентоса. Исследуют ландшафт, собирают образцы растительности и почвы для дальнейших химико-аналитических исследований в лаборатории научного центра. В стойбищах и национальных поселках для изучения качества среды проживания коренных малочисленных народов Севера собирают пробы биосубстратов — волос, чтобы определить уровень накопления токсических веществ в организме человека.

Как рассказала заведующая сектором эколого-биологических исследований научного центра, доктор биологических наук Елена Агбалян, основная цель исследований — разработка комплекса рекомендаций для сохранения благоприятной окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности на территории автономного округа.

«Новизна исследований заключается в экосистемном подходе, — пояснила она. — В систему комплексного экологического мониторинга интегрирован биомониторинг человека. Изучение экосистемных процессов, особенностей круговорота загрязняющих веществ в природе, их воздействие на живые организмы и человека имеют огромную научную и прикладную значимость. На основе полученных данных мы сможем определить допустимые воздействия — критические нагрузки на экосистемы Ямала, заложить основы региональных экологических норм».

Как сообщают в Научном центре изучения Арктики, в нынешнем полевом сезоне ямальские учёные уже отобрали сотни проб объектов окружающей среды с полигонов Надымский и Надымский заказник, Тазовский, Харп, Парисенто, Шурышкарский.