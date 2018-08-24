Учёные обнаружили в Челябинске курганы доисторических людей

Учёные заповедника «Аркаим» вернулись из экспедиции, во время которой установили точные границы нескольких археологических памятников, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Это поможет поставить стоянки древних людей на кадастровый учёт и определить режим их охраны.

Исследования проходили в Верхнеуральском районе, Миассе Челябинске . Отряду удалось установить точные границы семи археологических памятников. В их числе — четыре стоянки первобытных жителей Южного Урала на берегу озера Чебачье.

«На одной был вскрыт особенно яркий и насыщенный культурный слой с орудиями труда и охоты, интересной энеолитической керамикой и костями животных. А у самого берега была найдена новая стоянка той эпохи со множеством находок», — рассказали в пресс-службе историко-культурного заповедника «Аркаим».

Важное открытие сделали в Челябинске на берегу озера Смолина. Здесь учёные нашли отдельные полуразрушенные курганы могильника у посёлка Сухомесово. Они активно исследовались ещё первыми челябинскими археологами в начале ХХ века, а затем считались полностью разрушенными.