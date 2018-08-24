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Учёные рассказали об уникальной способности попугаев
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Учёные рассказали об уникальной способности попугаев 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Немецкие орнитологи выяснили, что попугаи способны принимать экономически выгодные решения, сообщает Inforeactor.
Исследователи провели в лабораторных условиях эксперимент, результаты которого опубликовали в журнале Scientific Reports.
Учёные задействовали в эксперименте попугаев разных видов — синегорлого ару, жако, горного и солдатского ару.
Сначала учёные научили птиц обменивать предметы на угощение, причём у каждого предмета был свой «номинал» и за них полагались разные лакомства. Потом птицам предлагали выбрать между немедленным получением угощения и предметом, который можно обменять на лакомство побольше. Птицы выбирали предмет, за который можно было получить большее угощение.
Исследователи пришли к выводу, что попугаи могут просчитывать экономическую выгоду и оценивать прибыль и издержки от того или иного действия.
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