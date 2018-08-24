Учёные рассказали об уникальной способности попугаев

Немецкие орнитологи выяснили, что попугаи способны принимать экономически выгодные решения, сообщает Inforeactor.

Исследователи провели в лабораторных условиях эксперимент, результаты которого опубликовали в журнале Scientific Reports.

Учёные задействовали в эксперименте попугаев разных видов — синегорлого ару, жако, горного и солдатского ару.

Сначала учёные научили птиц обменивать предметы на угощение, причём у каждого предмета был свой «номинал» и за них полагались разные лакомства. Потом птицам предлагали выбрать между немедленным получением угощения и предметом, который можно обменять на лакомство побольше. Птицы выбирали предмет, за который можно было получить большее угощение.

Исследователи пришли к выводу, что попугаи могут просчитывать экономическую выгоду и оценивать прибыль и издержки от того или иного действия.