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Российско-белорусский спутник запустят не ранее 2021 года
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Российско-белорусский спутник запустят не ранее 2021 года 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Время стремительно перелистывает страницы освоения космического пространства, в том числе, и на платформе Союзного государства. Уже пролетело шесть лет, как Беларусь заняла почетное место среди космических держав, запустив благодаря российской ракете «Союз-ФГ» национальный спутник дистанционного зондирования Земли с космодрома Байконур в Казахстане.
Первый белорусский космический аппарат весом в 400 килограммов установил обратную связь с центром управления еще летом 2012 года. Он обеспечивал полное покрытие территории страны космической съемкой, а благодаря высоким динамическим характеристикам был предельно маневренным и свободно перестраивался на орбите, чтобы вести съемку под нужным углом.
Сегодня минские ученые в академии наук республики работают над созданием уже российско-белорусского аппарата дистанционного зондирования. Правда, вывод его на орбиту, по информации начальника центра управления полетом Белорусского космического аппарата Владимира Юшкевича, которого цитирует газета «Рэспублiка», состоится ориентировочно через три года.
Пока новый спутник еще только на стадии разработки. «Он проходит этап эскизного проектирования, определяется внешний облик аппарата, — пояснил сказал Владимир Юшкевич. — И хотя о точной дате запуска говорить пока рано, произойдет это, видимо, не раньше 2021 года».
Инженерная мысль сейчас направлена на то, уточнил ученый, чтобы сделать совместный проект с разрешением меньше метра, добавить в него стереосъемку, что поможет делать рельефные снимки в стиле 3D, востребованные сегодня. "Роскосмос" создаст платформу и выведет спутник на орбиту, а Беларусь изготовит целевую аппаратуру.
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