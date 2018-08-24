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Ученые заставили бумагу двигаться под действием электрического тока
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Ученые заставили бумагу двигаться под действием электрического тока 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
Ученые из Университета Карнеги-Меллона под руководством помощника профессора Лининг Яо расширили физические возможности обычной газетной бумаги, покрыв ее узорами из проводящего термопластика. После того, как они пропустили через бумагу электрический ток, она буквально «ожила» — стала изгибаться, складываться и вновь разглаживаться. Термопластик представляет собой нить толщиной в полмиллиметра из находящегося в свободной продаже композитного поливалентного графена, который наносится на обычную мелованную бумагу с помощью недорогого 3D-принтера. Обработанный лист бумаги затем нагревается в духовке или с помощью тепловой пушки, после чего складывается в нужную форму и затем охлаждается.
Чтобы привести его в движение, к нему подсоединяются электрические провода. С подачей напряжения электропроводящий пластик нагревается и, сложенная в определенную форму бумага обретает подвижность.
В настоящее время ученые экспериментируют с изменением ширины волокон, что позволяет добиваться различных новых эффектов в изменении конфигурации бумаги и скорости изменения.
«Мы словно заново открываем для себя этот старый материал, — говорит Яо. — Обретая подвижность, бумага превращается в другую физическую среду с необычными свойствами».
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