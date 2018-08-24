Попугаи умеют рассчитывать экономическую выгоду

Птицы отказываются от немедленного поедания угощения, если знают, что через какое-то время его можно будет обменять на гораздо большую награду.

Немецкие ученые из Института орнитологии Макса Планка обнаружили у попугаев способность принимать эффективные экономические решения. Птицы могут отказаться от немедленного вознаграждения, если знают, что впереди их будет ждать большая награда.

Исследователи проводили эксперимент, в ходе которого птицам предлагалось выбрать между немедленным лакомством и другим предметом, на который можно «купить» угощение побольше. Каждый предмет обладал своей ценностью: маленькое, средней и большой.

В эксперименте было задействовано несколько видов попугаев: жако, солдатский, горный и синегорлый ара. В том случае, если предмет позволял получить лакомство больше предложенного, попугаи всегда делали выбор в пользу экономически эффективного варианта.

Таким образом, ученые выяснили, что попугаи способны решать простые экономические задачки, оценивать прибыль и издержки того или иного действия. Тем не менее, важно учитывать, что попугаи могут сами придавать предметам ту или иную ценность. Исследование немецких ученых было опубликовано в журнале Scientific Reports.