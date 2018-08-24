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Попугаи умеют рассчитывать экономическую выгоду
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Попугаи умеют рассчитывать экономическую выгоду 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Птицы отказываются от немедленного поедания угощения, если знают, что через какое-то время его можно будет обменять на гораздо большую награду.
Немецкие ученые из Института орнитологии Макса Планка обнаружили у попугаев способность принимать эффективные экономические решения. Птицы могут отказаться от немедленного вознаграждения, если знают, что впереди их будет ждать большая награда.
Исследователи проводили эксперимент, в ходе которого птицам предлагалось выбрать между немедленным лакомством и другим предметом, на который можно «купить» угощение побольше. Каждый предмет обладал своей ценностью: маленькое, средней и большой.
В эксперименте было задействовано несколько видов попугаев: жако, солдатский, горный и синегорлый ара. В том случае, если предмет позволял получить лакомство больше предложенного, попугаи всегда делали выбор в пользу экономически эффективного варианта.
Таким образом, ученые выяснили, что попугаи способны решать простые экономические задачки, оценивать прибыль и издержки того или иного действия. Тем не менее, важно учитывать, что попугаи могут сами придавать предметам ту или иную ценность. Исследование немецких ученых было опубликовано в журнале Scientific Reports.
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