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Земля продолжает увеличиваться и это вызывает природные катаклизмы
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Земля продолжает увеличиваться и это вызывает природные катаклизмы 

13 Новостей.ru 46 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Наша планета увеличилась в два раза, по сравнению с изначальной версией, когда она только появилась и из-за постоянного расширения на планете постоянно происходит смена флоры и фауны. Кроме того, некоторые учёные считают, что расширение планеты могло уничтожить и огромных ящеров, которые обитали на Земле ранее. Что интересно, Земля не остановила расширение и этот процесс может вызывать многие катастрофы на планете, но до конца влияние расширения Земли не изучено. Рост планеты сказывается и на материках, которые постепенно отдаляются друг от друга. Дальнейшие изменения предсказать сложно, но учёные уверенны в том, что количество природных катастроф на планете будет только увеличиваться.
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