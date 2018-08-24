Земля продолжает увеличиваться и это вызывает природные катаклизмы

Наша планета увеличилась в два раза, по сравнению с изначальной версией, когда она только появилась и из-за постоянного расширения на планете постоянно происходит смена флоры и фауны. Кроме того, некоторые учёные считают, что расширение планеты могло уничтожить и огромных ящеров, которые обитали на Земле ранее. Что интересно, Земля не остановила расширение и этот процесс может вызывать многие катастрофы на планете, но до конца влияние расширения Земли не изучено. Рост планеты сказывается и на материках, которые постепенно отдаляются друг от друга. Дальнейшие изменения предсказать сложно, но учёные уверенны в том, что количество природных катастроф на планете будет только увеличиваться.