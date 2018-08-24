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Как повлияет глобальное потепление на деревья
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Как повлияет глобальное потепление на деревья 

Ридус 51 минуту назад
Фото: Хайтек
Специалисты из Технического университета Мюнхена провели исследование, в ходе которого выяснили, как повлияет глобальное потепление на рост деревьев во всем мире.
Ученые считают, что теплый климат ускорит рост деревьев, но их качество и плотность древесины станет хуже. В своей работе авторы приводят исследование 41 участка леса на юге Германии.
Благодаря тому, что из-за потепления вегетативный сезон удлиняется в среднем на неделю, а годовая температура выросла, темпы роста ели и бука в Центральной Европе за последние сто лет выросли на 77%, — заявили ученые.
Согласно представленным данным, плотность древесины елей на юге Германии — Picea abies, дубов — Quercus petraea, буков — Fagus sylvatica и сосен — Pinus sylvestris упала почти на 10% с 1870 года. Вероятно, это связано не только с ускоренным ростом, но и с загрязнением окружающей среды.
Новые исследования показывают, что за последние несколько лет увеличилось количество азотсодержащих загрязнений, попадающих в воздух, почву и воду от автомобильных выхлопов.
В древесине с участка 41 ученые обнаружили на 50% меньше содержания углерода, чем в конце 19 века. Это снижает эффективность связывания атмосферного углекислого газа.
Проанализировав полученные данные, можно сказать, что последствия глобального потепления для деревьев и планеты в целом не так плохи: деревья начнут расти быстрее, а это позволит хоть как-то снизить влияние человека на атмосферу Земли, — заключили авторы работы.
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