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NASA будет стрелять по полярному льду лазером
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NASA будет стрелять по полярному льду лазером 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
NASA уже давно запускает спутники на орбиту для изучения полюсов уже долгое время. У Агенства уже есть ряд фотографирующих спутников, которые фиксируют, как льды изменяются со временем, а также новые спутники GRACE, запущенные в прошлом месяце, которые записывают гравитационные отклонения, чтобы зафиксировать меняющуюся массу льда под поверхностью.
Новый спутник NASA — Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2 (ICESat-2) — будет подходить к проблеме по-другому. Он будет с орбиты посылать мощный луч лазера, а Продвинутый топографический лазерный альтиметр (ATLAS) будет измерять точную высоту арктического льда.
Когда лазерный луч будет попадать в лед, часть света отразится обратно в космос, где его зафиксирует спутник ICESat-2. Он до миллиардной доли секунды измерит время, которое понадобится свету, чтобы добраться до планеты и обратно.
Лазер способен выстреливать 10 000 раз в секунду, то есть он может делать около 2000 замеров с каждой мили. Это в 50 раз больше того, что мог делать предшественник этого спутника ICESat-1. С помощью такого количества измерений ICESat-2 может дать ученым предельно точную картину того, что происходит с ледниками на полюсах.
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