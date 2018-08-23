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На МВТФ «Армия-2018» состоялась презентация электронного научного журнала Военного университета «Вестник адъюнкта»
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На МВТФ «Армия-2018» состоялась презентация электронного научного журнала Военного университета «Вестник адъюнкта» 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Цифровое измерение, в котором выходит журнал, дает ему неоспоримые преимущества перед его печатными аналогами.
В рамках мероприятий МВТФ «Армия-2018» Военный университет презентовал электронное научное издание журнал «Вестник адъюнкта». Цифровое измерение, в котором выходит журнал, дает ему неоспоримые преимущества перед его печатными аналогами. Инновационной особенностью журнала является размещение научных публикаций нового формата в виде интерактивно-мультимедийных научно-исследовательских объектов («умных» статей), которые предполагают размещение не только статической текстовой и графической информации, но и динамической, интерактивной (мультимедийного контента, flash-анимации, тестов, опросников), а также механизма автоматической отправки собранных статистических данных авторам научных публикаций.
Основу журнала составляют статьи адъюнктов Военного университета. К публикации также принимаются статьи слушателей и курсантов, преподавательского состава, научных сотрудников Военного университета и других образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
Журнал включен в базу данных научной электронной библиотеки eLibrary, что дает возможность авторам вступить в научное сообщество. Его материалы будут интересны и полезны как уже состоявшимся ученым, так и тем, кто делает свои первые шаги в научной сфере.
Адрес журнала в интернете: www.вестник-адъюнкта.рф.
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