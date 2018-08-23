На МВТФ «Армия-2018» состоялась презентация электронного научного журнала Военного университета «Вестник адъюнкта»

Цифровое измерение, в котором выходит журнал, дает ему неоспоримые преимущества перед его печатными аналогами.

В рамках мероприятий МВТФ «Армия-2018» Военный университет презентовал электронное научное издание журнал «Вестник адъюнкта». Цифровое измерение, в котором выходит журнал, дает ему неоспоримые преимущества перед его печатными аналогами. Инновационной особенностью журнала является размещение научных публикаций нового формата в виде интерактивно-мультимедийных научно-исследовательских объектов («умных» статей), которые предполагают размещение не только статической текстовой и графической информации, но и динамической, интерактивной (мультимедийного контента, flash-анимации, тестов, опросников), а также механизма автоматической отправки собранных статистических данных авторам научных публикаций.

Основу журнала составляют статьи адъюнктов Военного университета. К публикации также принимаются статьи слушателей и курсантов, преподавательского состава, научных сотрудников Военного университета и других образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации

Журнал включен в базу данных научной электронной библиотеки eLibrary, что дает возможность авторам вступить в научное сообщество. Его материалы будут интересны и полезны как уже состоявшимся ученым, так и тем, кто делает свои первые шаги в научной сфере.

Адрес журнала в интернете: www.вестник-адъюнкта.рф.