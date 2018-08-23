НАСА сообщило об опасном сближении с Землей астероида

НАСА сообщило о «потенциально угрожающем астероиде», который «опасно сблизился» с Землей.

Впрочем, в агентстве отметили, что беспокоиться по этому поводу не стоит. Предполагается, что астероид пролетит мимо планеты на расстоянии около 5 млн километров. Огромный космический валун, обозначенный как астероид 2016 NF23, обладает диаметром от 70 метров (чуть меньше Boeing 747) до 160 метров (больше, чем высота пирамиды Хеопса). Он пролетит мимо Земли 29 августа на скорости 9,04 километра в секунду, сообщает Fox News

Различные космические объекты регулярно пролетают мимо Земли. Согласно классификации НАСА, представляющими потенциальную угрозу объектами обозначаются те, что приближаются к Земле сильнее 0,05 астрономических единиц (примерно 7,5 млн километров).

В апреле астероид размером с футбольное поле 2018 GE3 подлетел к атмосфере Земли всего на 192 тыс. километров, это составляет половину расстояния от Земли до Луны. В июне НАСА представило обновленный план по защите Земли и расчету вероятностей угрозы от околоземных объектов, включающий в себя улучшение систем обнаружения и их более точное моделирование.

Помимо этого в плане обозначена перспектива разработки технологии, которая позволят отклонять околоземные объекты от планеты, и подготовки плана экстренных действий при угрозе. Он должен включать активное сотрудничество с другими странами.