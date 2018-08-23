Ещё
Ученые нашли взаимосвязь между агрессией и глобальным потеплением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли взаимосвязь между агрессией и глобальным потеплением 

360tv.ru 19 минут назад
Группа специалистов исследовала более 60 научных областей и пришла к выводу, что глобальное потепление может стать причиной массового всплеска агрессии в мире. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Ученые нашли взаимосвязь между изменением климата и уровнем агрессии. Даже незначительное увеличение осадков может стать причиной раздражительности или общей политической нестабильности.
«Исследование повысит осведомленность о том, что изменение климата отражается на разных сферах человеческой деятельности, включая войны», — заявил профессор коммуникаций и психологии в Университете штата Огайо Брэд Бушман.
Специалисты пришли к выводу, что кхмерская культура и цивилизация Майа погибли из-за муссонных дождей и продолжительной засухи.
360tv.ru: последние новости
Белый дом говорит с Москвой при помощи российских средств связи Ракета‐носитель Vega успешно стартовала с космодрома Куру Физики нашли признаки существования иной Вселенной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева потеряли311
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова45
Волочкову срочно госпитализировали101
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»418
«Кинопоиск» сообщил о смерти Михалкова36
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение