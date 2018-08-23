Ученые нашли взаимосвязь между агрессией и глобальным потеплением

Группа специалистов исследовала более 60 научных областей и пришла к выводу, что глобальное потепление может стать причиной массового всплеска агрессии в мире. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Ученые нашли взаимосвязь между изменением климата и уровнем агрессии. Даже незначительное увеличение осадков может стать причиной раздражительности или общей политической нестабильности.

«Исследование повысит осведомленность о том, что изменение климата отражается на разных сферах человеческой деятельности, включая войны», — заявил профессор коммуникаций и психологии в Университете штата Огайо Брэд Бушман.

Специалисты пришли к выводу, что кхмерская культура и цивилизация Майа погибли из-за муссонных дождей и продолжительной засухи.