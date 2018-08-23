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«Давид против Голиафа»: ученые сняли драку пингвина и лобстера на видео
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«Давид против Голиафа»: ученые сняли драку пингвина и лобстера на видео 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые из южноафриканского Университета имени Нельсона Манделы (Порт-Элизабет) сняли на Фолклендских островах схватку арктических пингвинов с небольшими лобстерами — крилями. Об этом сообщает портал New Scientist.
Исследователи закрепили камеры на 38 пингвинах, чтобы получить детальную информацию об их образе жизни и поведении в поисках добычи. Обычно эти птицы охотятся на «легкую добычу» — мелкую рыбу и крилей, которые примерно в 13 раз меньше.
Получив кадры с камер, ученые обнаружили, что крошечные лобстеры не сдаются без боя — крили отбиваются клешнями, либо сбиваются в стаи, не позволяя «обидчику» оставаться с жертвой один на один. Во многих случаях им удавалось отразить атаку, отмечают ученые.
Субантарктические (папуанские) пингвины уступают в размерах лишь императорским и королевским птицам. Под водой они способны развить скорость до 36 километров в час, что делает их быстрейшими представителями семейства пингвиновых.
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