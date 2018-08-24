Ещё
Глобальное потепление принесет в Европу тропические болезни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глобальное потепление принесет в Европу тропические болезни 

Мир24 33 минуты назад
Фото: mobiguru.ru
Глобальное потепление грозит масштабным распространением эпидемий, предупреждают ученые. Эффект может проявиться уже в ближайшее время.
Тепловая волна, охватившая Европу летом 2018 года, создала прекрасные условия для размножения комаров. Не исключено, что, разлетаясь на многие тысячи километров, стаи насекомых начнут распространять лихорадку Зика, лихорадку денге, энцефалит и другие опасные заболевания, сообщает The Guardian.
Эксперты уже отмечают случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Около 400 человек пострадали от этой болезни в Италии, Греции, Венгрии, Сербии и Румынии, 22 из них скончались.
Вирус лихорадки характерен для Африки, Азии, Австралии и Ближнего Востока. Его появление в более северных регионах означает — там могут проявиться и другие смертельно опасные тропические болезни.
По словам ученых, при высоких температурах комары размножаются быстрее, вирусы также воспроизводятся с повышенной скоростью. То есть процесс распространения инфекции становится гораздо более бурным.
Как правило, тропические болезни переносятся комарами вида Aedes aegypti, но они также могут переноситься комарами Tiger, которые встречаются в Италии и Испании.
Еще в прошлом году на юге Франции и в Италии произошла вспышка лихорадки Чикунгунья, но, к счастью, ее удалось подавить.
Негативный прогноз был опубликован примерно в то же время, как стало известно — в Великобритании впервые с 2013 года зафиксирован коронавирус MERS. Пациент прибыл из Ближнего Востока, диагноз ему поставили в Лидсе, а затем перевели в специализированный центр в Ливерпуле. Сейчас специалисты разыскивают тех, кто летел с ним в одном самолете, так как эти люди тоже могут быть инфицированы.
MERS начинается как обычная простуда, поэтому при первых симптомах пострадавшие могут не обращаться к врачу. Но в отсутствие лечения возникает риск пневмонии и почечной недостаточности, не исключен и летальный исход.
Переносчиками коронавируса являются летучие мыши. От рукокрылых вирус может передаваться верблюдам, а от них — и людям.
Напомним, в Африке продолжают бороться с лихорадкой Эбола. В августе началась очередная вспышка в Конго. По последним данным, количество заразившихся превысило сто человек, 59 скончались. В стране стартовала кампания по иммунизации, которая, как надеются эксперты, поможет остановить эпидемию.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Грузовой «Прогресс» отстыковался от МКС и через неделю будет затоплен Во Вселенной нашли множество водных экзопланет Мобильные операторы в России отменяют внутренний роуминг
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко опозорился на параде157
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»115
Трампа отправили в Крым162
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна55
«Русскую» модель Playboy нашли мертвой в квартире7
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
08:31
Украинцам вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
02:09
Кадыров дал совет «неспокойным» журналистам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение