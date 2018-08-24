Глобальное потепление принесет в Европу тропические болезни

Глобальное потепление грозит масштабным распространением эпидемий, предупреждают ученые. Эффект может проявиться уже в ближайшее время.

Тепловая волна, охватившая Европу летом 2018 года, создала прекрасные условия для размножения комаров. Не исключено, что, разлетаясь на многие тысячи километров, стаи насекомых начнут распространять лихорадку Зика, лихорадку денге, энцефалит и другие опасные заболевания, сообщает The Guardian

Греции, Венгрии, Сербии и Эксперты уже отмечают случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Около 400 человек пострадали от этой болезни в Италии Румынии , 22 из них скончались.

Вирус лихорадки характерен для Африки, Азии, Австралии и Ближнего Востока. Его появление в более северных регионах означает — там могут проявиться и другие смертельно опасные тропические болезни.

По словам ученых, при высоких температурах комары размножаются быстрее, вирусы также воспроизводятся с повышенной скоростью. То есть процесс распространения инфекции становится гораздо более бурным.

Как правило, тропические болезни переносятся комарами вида Aedes aegypti, но они также могут переноситься комарами Tiger, которые встречаются в Италии и Испании

Еще в прошлом году на юге Франции и в Италии произошла вспышка лихорадки Чикунгунья, но, к счастью, ее удалось подавить.

Негативный прогноз был опубликован примерно в то же время, как стало известно — в Великобритании впервые с 2013 года зафиксирован коронавирус MERS. Пациент прибыл из Ближнего Востока, диагноз ему поставили в Лидсе, а затем перевели в специализированный центр в Ливерпуле . Сейчас специалисты разыскивают тех, кто летел с ним в одном самолете, так как эти люди тоже могут быть инфицированы.

MERS начинается как обычная простуда, поэтому при первых симптомах пострадавшие могут не обращаться к врачу. Но в отсутствие лечения возникает риск пневмонии и почечной недостаточности, не исключен и летальный исход.

Переносчиками коронавируса являются летучие мыши. От рукокрылых вирус может передаваться верблюдам, а от них — и людям.

Напомним, в Африке продолжают бороться с лихорадкой Эбола. В августе началась очередная вспышка в Конго . По последним данным, количество заразившихся превысило сто человек, 59 скончались. В стране стартовала кампания по иммунизации, которая, как надеются эксперты, поможет остановить эпидемию.

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