Ученые выбрали место для посадки первого «астероидохода»

МОСКВА , 23 авг — РИА Новости . Научная команда ровера MASCOT выбрала окончательное место для посадки «астероидохода» на поверхность астероида Рюгю, что произойдет в октябре этого года, сообщает пресс-служба DLR.

"Выбор места для посадки был очень тяжелой задачей. С другой стороны, теперь мы можем сказать, что мы нашли идеальное место. Эта точка, MA-9, была главным кандидатом на победу в конкурсе с самого его начала", — заявил Ральф Яуманн (Ralf Jaumann) из Германского авиационно-космического центра (DLR), руководитель проекта MASCOT.

Автоматическая станция «Хаябуса-2» была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% «чистые» пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом.

Забор грунта, несмотря на то, что «Хаябуса-2» уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить положение на орбите и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный «взрывпакет», который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. «Хаябуса-2» соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.

Помимо этого, в октябре этого года японский зонд опустит на поверхность астероида мобильный аппарат MASCOT, созданный специалистами DLR. Этот микроровер будет изучать структуру недр астероида на протяжении примерно двух «дней» и наблюдать за окружающими его магнитными полями, используя «Хаябусу-2» как систему связи с Землей.

Неделю назад Яуманн и его коллеги выбрали десять возможных точек посадки ровера, расположенных у «экватора» астероида и в его средних широтах, где они ожидают встретить меньше всего проблем.

Обсудив плюсы и минусы каждой из десяти зон с ведущими планетологами Земли, научная команда миссии остановила свой выбор на точке MA-9, расположенной в «южном» полушарии Рюгю.

Здесь, как отмечает Яуманн, господствуют почти «земные» условия — температуры днем и ночью составляют около 47 и минус 63 градусов Цельсия, что значительно продлит жизнь батареям ровера. Вдобавок, ученые не заметили никаких областей, где постоянно царит тень или свет, что защитит MASCOT от судьбы, постигшей модуль «Фила» при посадке на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко.

С научной точки зрения, зона MA-9 интересна для планетологов тем, что здесь находится большое количество крупных и мелких «булыжников», удобных для химического анализа, и несколько областей, обнаженных относительно недавно и еще не подвергавшихся действию космических лучей и солнечного ветра.

Как надеются исследователи, данные, которые соберет MASCOT после посадки, помогут нам понять, из чего состоит первичная материя Солнечной системы и как возникла Земля и другие планеты.