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Археологи нашли древнее летающее существо, которое было больше тиранозавра
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Археологи нашли древнее летающее существо, которое было больше тиранозавра 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Древнее создание оказалось больше тиранозавра и гораздо опаснее последнего. Арамбургиана — один из птерозавров мелового периода, умел перелетать на значительные расстояния и питался кровью своих жертв.
Размах крыльев Arambourgiania достигал 10 метров. Это в принципе самый большой летающий организм, когда-либо существовавший на планете. Ученые долгое время не могли понять, зачем летающим монстрам такая длинная шея, но недавно выяснилось, что она помогала охотиться на крупную добычу.
Сам факт существования летающего существа таких размеров поражает. Ни один из современных организмов не достигает подобных, поистине циклопических размеров и веса до 200 килограмм. Выходит, что аэродинамика арамбургиан так и не была превзойдена всеми, кто жил на планете после них.
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