Ребенок из Денисовской пещеры оказался гибридом разных видов людей

Умершая около 90 000 лет назад 13-летняя девочка из Денисовской пещеры была ребенком представителей разных видов человека. Ее отец был денисовским человеком, а мать принадлежала к неандертальцам. Это первый доказанный случай того, что среди предков людей могли быть межвидовые гибриды. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Помимо непосредственных предков современного человека — кроманьонцев — рядом с ними жили и другие группы представителей рода Homo. Были как минимум две группы людей, частично смешавшиеся с нашими предками и таким образом передавшие свои гены нам, — неандертальцы и денисовцы. Анализ геномов уже подтвердил, что эти группы скрещивались и между собой, но потомков в первом поколении от родителей настолько разных групп никогда не находили.

Международный коллектив ученых с участием сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН в новой статье рассказал об анализе останков девочки, от которой сохранились фрагменты костей. Исследование показало, что она унаследовала от представителя неандертальцев 38,6% ДНК и митохондриальную ДНК. Последнее позволило ученым сделать вывод, что к неандертальцам принадлежала ее мать, ведь митохондрии наследуются по материнской линии. Отец девочки был денисовцем — он передал дочери 42,3% ДНК, характорной для своего вида. У отца в роду также были неандертальцы, но в далеком прошлом: от 300 до 600 поколений до него.

Авторы отдельно отмечают, что неандертальская часть ДНК девочки больше напоминает генетическую информацию представителей этого вида из пещер в Хорватии , расположенной в тысячах километров на запад от Денисовской пещеры, чем геномы неандертальцев возрастом около 120 000, также найденные в самой Денисовской пещере. Возможны два варианта, объясняющие этот факт: либо неандертальцы из Европы проникли в Сибирь и частично заместили местных представителей до рождения гибрида, либо наоборот — неандертальцы с Алтая переместились в Европу после ее рождения. В любом случае это означает, что неандертальцы перемещались на значительные расстояния, а не жили на одних и тех же территориях в течение тысяч лет.

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