Ещё
Ребенок из Денисовской пещеры оказался гибридом разных видов людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребенок из Денисовской пещеры оказался гибридом разных видов людей 

Индикатор 42 минуты назад
Фото: Индикатор
Умершая около 90 000 лет назад 13-летняя девочка из Денисовской пещеры была ребенком представителей разных видов человека. Ее отец был денисовским человеком, а мать принадлежала к неандертальцам. Это первый доказанный случай того, что среди предков людей могли быть межвидовые гибриды. Результаты опубликованы в журнале Nature.
Помимо непосредственных предков современного человека — кроманьонцев — рядом с ними жили и другие группы представителей рода Homo. Были как минимум две группы людей, частично смешавшиеся с нашими предками и таким образом передавшие свои гены нам, — неандертальцы и денисовцы. Анализ геномов уже подтвердил, что эти группы скрещивались и между собой, но потомков в первом поколении от родителей настолько разных групп никогда не находили.
Международный коллектив ученых с участием сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН в новой статье рассказал об анализе останков девочки, от которой сохранились фрагменты костей. Исследование показало, что она унаследовала от представителя неандертальцев 38,6% ДНК и митохондриальную ДНК. Последнее позволило ученым сделать вывод, что к неандертальцам принадлежала ее мать, ведь митохондрии наследуются по материнской линии. Отец девочки был денисовцем — он передал дочери 42,3% ДНК, характорной для своего вида. У отца в роду также были неандертальцы, но в далеком прошлом: от 300 до 600 поколений до него.
Авторы отдельно отмечают, что неандертальская часть ДНК девочки больше напоминает генетическую информацию представителей этого вида из пещер в Хорватии, расположенной в тысячах километров на запад от Денисовской пещеры, чем геномы неандертальцев возрастом около 120 000, также найденные в самой Денисовской пещере. Возможны два варианта, объясняющие этот факт: либо неандертальцы из Европы проникли в Сибирь и частично заместили местных представителей до рождения гибрида, либо наоборот — неандертальцы с Алтая переместились в Европу после ее рождения. В любом случае это означает, что неандертальцы перемещались на значительные расстояния, а не жили на одних и тех же территориях в течение тысяч лет.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Веселящий газ спас жизнь в эпоху тусклого Солнца Геймеры помогли уточнить карты строения клеток человека Астрофизическая модель помогла больше узнать о ГМО — гигантских молекулярных облаках
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кинопоиск» сообщил о смерти Михалкова18
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова36
На параде в Курске произошло ЧП67
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду594
На параде в Курске произошло ЧП23
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
00:35
Историк: чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?
Общество
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение