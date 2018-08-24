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Глобальное потепление делает деревья высокими и хрупкими − ученые
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Глобальное потепление делает деревья высокими и хрупкими − ученые 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Ученые из Технического университета Мюнхена выяснили, что глобальное потепление оказывает негативное воздействие на леса, причем речь не только о пожарах. По мнению специалистов, из-за повышения температуры деревья становятся более высокими, но при этом хрупкими, сообщает "Мир 24".
По данным Forest Ecology and Management, в связи с потеплением зима наступает позже, чем прежде, поэтому в некоторых регионах мира у деревьев возникает дополнительная неделя вегетативного периода. Однако излишний нагрев и загрязнения снижают качество древесины, делая ее гораздо более ломкой.
Как уточнили исследователи, за последние 100 лет ели и буки в Центральной Европе стали расти на 77% быстрее. Ученые отметили положительные стороны этого процесса: в частности, крупные деревья способны поглощать больше углекислого газа, а объемы промышленных заготовок древесины можно увеличить. Тем не менее, такие перемены таят в себе и немалые риски, предупредили специалисты.
Изучив образцы древесины елей, дубов, буков и сосен на 41 лесном участке в южной Германии, авторы исследования пришли к выводу, что, если сравнивать с 1870 годом, плотность древесины у современных образцов снизилась на 8−12%. Это объясняется ускоренным ростом деревьев, а главное, влиянием азотсодержащих загрязняющих веществ, которые попадают в атмосферу с выхлопными газами, а в почву − с удобрениями.
При этом сам по себе активный рост лесов ученые считают, скорее, позитивным явлением. По их подсчетам, за последние 35 лет площадь зеленых насаждений в субарктической, субтропической и умеренной зонах планеты увеличилась более чем на 7%. А в засушливых и полузасушливых областях земного шара лесов, напротив, стало меньше.
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