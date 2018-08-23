Муравьи научили роботов вовремя уступать дорогу

Поведение муравьев подсказало ученым, какие изменения стоит внести в электронные системы роботов. Необычное исследование жизни насекомых провела группа ученых из Германии США , сообщает Nation News.

Специалисты наблюдали за колониями муравьев, которые активно трудились над строительством туннелей. Оказалось, что они действуют не совсем обычным образом, в частности, пропускают вперед сородичей с комочками земли.

Ученые переместили часть насекомых в лабораторию, где колонии обосновались в модельной почве из стеклянных микрочастиц. Поведение муравьев показало — они способны подстраиваться под новые условия. Строя муравейник, особи пропускали друг друга на выходе из туннеля. Это ускоряло работу и позволяло избегать «пробок».

Действия муравьев уложили в математическую модель, которая доказала эффективность их метода рытья туннелей. Специалисты использовали ее для программирования роботов. Авторы исследования отметили, что способ действий насекомых «научит» не создавать заторов на проезжих частях.

Ранее сообщалось, что сообразительный муравей едва не учинил в Италии «кражу века». Насекомое попыталось утащить из ювелирного магазина бриллиант в несколько раз крупнее себя, но его вовремя остановили. Зачем муравью понадобился драгоценный камень, осталось загадкой — возможно, он намеревался использовать его в строительстве дома.

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