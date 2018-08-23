NASA выпустило приложение для селфи в космосе

Публикация приурочена к годовщине запуска космического телескопа «Спитцер».

Космическое агентство выпустило шутливое приложение для операционных систем iOS и Android в честь 15-летия старта космического телескопа «Спитцер» (Spitzer Space Telescope).

Телескоп запустили 25 августа 2003 года. На тот момент он превосходил размерами все остальные инфракрасные телескопы, но в 2009-м уступил это звание космической обсерватории «Гершель». Он получил название в честь американского астрофизика Лаймана Спитцера, который разрабатывал теории, посвященные физике межзвездной среды, продвигал концепцию космических телескопов еще в 40-х годах прошлого века и получил множество наград, включая Золотую медаль Королевского астрономического общества в 1978 году; в 1997-м он умер в возрасте 82 лет.

«Спитцер» исследовал космос в инфракрасном диапазоне. Из-за того, что эти лучи поглощаются земной атмосферой, их невозможно регистрировать на Земле. Тем не менее в этой области находится максимум излучения слабосветящегося вещества Вселенной — тусклых остывших звезд, внесолнечных планет и гигантских молекулярных облаков.

Spitzer Space Telescope / NASA

Изначально предполагалось, что «Спитцер» проработает два с половиной года, но затем период основной миссии увеличился больше чем в два раза. Пятнадцатого мая 2009 года у аппарата закончился жидкий хладагент — охлаждающее вещество, которое позволяло работать инфракрасной камере и другим приборам. После этого основная миссия закончилась и началась так называемая Теплая миссия (Warm Mission). Сейчас телескоп переориентирован на исследования, посвященные скорости расширения Вселенной.

В новом приложении, которое называется NASA Selfies, Космическое агентство использовало снимки телескопа, сделанные им почти за шестилетний срок своей основной миссии. Пользователь фиксирует свое лицо в указанной рамке, а затем приложение вставляет его в шлем космонавта. В качестве фона можно использовать фотографии других галактик, звезд и созвездий, за которыми наблюдал «Спитцер».

В июле американские астрофизики предложили архитектуру будущих космических телескопов сверхвысокого разрешения, состоящих из целой флотилии малых спутников.