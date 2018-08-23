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В Сибири нашли кости девочки-гибрида
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В Сибири нашли кости девочки-гибрида 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Алтайском крае обнаружены останки 13-летней девочки — потомка неандертальца и денисовского человека, умершей порядка 50 000 лет назад. Находку сделали ученые Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия). Сообщение об этом размещено на портале sciencenews.org.
В пещере Денисова найдены 11 костных фрагментов. Генетический анализ показал, что в ДНК останков, принадлежащих молодой особи женского пола содержатся 42,3% ДНК ее отца — денисовского человека и 38,6% ДНК матери — неандертальца западноевропейского типа. Последнее дает возможность полагать, что неандертальцы путешествовали по Евразии 90 000 лет назад, передает "Уралинформбюро".
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