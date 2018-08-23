Глобальное потепление неизбежно станет причиной агрессии и войн

Ученые, изучив результаты исследований более, чем в 60 областях, пришли к выводу, что изменение температуры приводит к всплеску агрессии.

Обширное исследование вывило строгую зависимость между вспышками агрессии и глобальным потеплением. Ученые пришли к выводу, что климатические изменения оказывают влияние и на психику человека. Результаты масштабного исследования приводит портал 7days

Автор доклада, экономист из Принстонского университета в Нью-Джерси Соломон Сян подчеркнул, что польза сокращения выбросов парниковых газов может быть куда больше, чем ранее предполагалось.

Сян и его коллеги изучили около 60 результатов исследований в различных научных областях, чтобы выявить зависимость между глобальным потеплением и увеличением уровня агрессии. Выводы оказались неожиданными: даже незначительное потепление или увеличение количества осадков вызывает увеличение уровня агрессии на всех уровнях — начиная от персональной, заканчивая общей политической нестабильностью.

Ученые специально выбирали исследования, которые охватывали разные временные и исторические промежутки. Они пришли к выводам, что падение цивилизации Майа в том числе спровоцировала долгая засуха, а кхмерскую культуру сначала буквально «высушила» жара, а потом «утопили» муссонные дожди.

Профессор коммуникаций и психологии в Университете штата Огайо Брэд Бушман уверен, что изменения температуры и количества осадков делает людей более «угрюмыми», что в итоге приводит к повышению уровня агрессии.

Ученый назвал результаты впечатляющими.

«Исследование повысит осведомленность о том, что изменение климата охватывает разные сферы человеческой деятельности, включая войны», — уверен Бушман.