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К угрожающему Земле астероиду Бенна приблизилась станция НАСА
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К угрожающему Земле астероиду Бенна приблизилась станция НАСА 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Если верить предварительным расчётам специалистов, столкнуться с Землей таинственный астероид Бенна может уже во второй половине следующего столетия. Именно поэтому для изучения этого космического объекта были направлены значительные силы НАСА.
Так, вчера стало известно о том, что одна из межпланетных станций организации, которая начала свою работу два года назад, приблизилась к этому метеориту. Главная задача данной миссии заключается в том, чтобы собрать образцы грунта с поверхности астероида и доставить их на нашу планету для дальнейшего изучения. Для того, чтобы аппарат мог подойди на необходимое расстояние уйдёт ещё около полугода. В течение двух лет станция будет собирать образцы грунта, и уже в 2021 году должна отправиться обратно.
Специалисты полагают, что данная миссия позволит не только определить риски сближения астероида с нашей планетой. Изучение его грунта может раскрыть и некоторые тайны о формировании Солнечной системы, так как небесное тело Бенн древнее и наверняка хранит в своей структуре немало интересной информации.
Отметим, что если астероид всё-таки упадёт на Землю, то силу удара можно будет сравнить с взрывом трёх миллиардов тонн взрывчатки.
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