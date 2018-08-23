В России ученые планируют выращивать суставы с помощью 3D-принтера

Российские ученые разрабатывают технологии по созданию индивидуальных для каждого пациента искусственных суставов с помощью трехмерной печати.

"Аддитивные технологии в трансплантологии являются новым многообещающим направлением в работе фонда. При правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных суставов и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие", — цитирует РИА Новости источник в Фонде перспективных исследований

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны.

Ранее «СП» писала, что в Амурской области ученые смогут напечатать кожу на 3D-принтере.

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