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В России ученые планируют выращивать суставы с помощью 3D-принтера
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В России ученые планируют выращивать суставы с помощью 3D-принтера 

Свободная пресса 1 час назад
Российские ученые разрабатывают технологии по созданию индивидуальных для каждого пациента искусственных суставов с помощью трехмерной печати.
"Аддитивные технологии в трансплантологии являются новым многообещающим направлением в работе фонда. При правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных суставов и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие", — цитирует РИА Новости источник в Фонде перспективных исследований.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны.
Ранее «СП» писала, что в Амурской области ученые смогут напечатать кожу на 3D-принтере.
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