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Ученые рассказали, когда в России начнут создавать искусственные суставы и органы
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Ученые рассказали, когда в России начнут создавать искусственные суставы и органы 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Фонд перспективных исследований (ФПИ) займется аддитивными технологиями в трансплантологии. В ближайшие 10 лет в России может начаться производство искусственных органов и суставов с помощью 3D-печати.
В фонде перспективных исследований взялись за развитие направления биоинженерного получения искусственных суставов и органов.
Для применения аддитивных технологий и создания персонифицированных трансплантатов, специалисты фонда собираются привлечь ученых и экспертов «обладающих системным взглядом и желанием к реализации проектов».
«При правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных суставов и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие», — сообщили в фонде.
Ученые обсудят варианты применения аддитивных технологий при трансплантации на соответствующем семинаре в октябре.
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