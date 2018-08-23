Ученые рассказали, когда в России начнут создавать искусственные суставы и органы

Фонд перспективных исследований (ФПИ) займется аддитивными технологиями в трансплантологии. В ближайшие 10 лет в России может начаться производство искусственных органов и суставов с помощью 3D-печати.

В фонде перспективных исследований взялись за развитие направления биоинженерного получения искусственных суставов и органов.

Для применения аддитивных технологий и создания персонифицированных трансплантатов, специалисты фонда собираются привлечь ученых и экспертов «обладающих системным взглядом и желанием к реализации проектов».

«При правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных суставов и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие», — сообщили в фонде.

Ученые обсудят варианты применения аддитивных технологий при трансплантации на соответствующем семинаре в октябре.