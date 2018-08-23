Ученые о гибели планеты: Земля превратится в Венеру

Ученые-теоретики утверждают, что у землян еще есть один миллиард лет.

Эксперты прогнозируют, что в будущем большой проблемой для землян окажется увеличение яркости Солнца. Этот процесс, как утверждают специалисты, станет толчком для колонизации других планет.

Согласно итогам недавно проведенных исследований теоретиков, в распоряжении жителей Земли еще есть один миллиард лет. За это время землянам необходимо создать, апробировать и начать использовать множество необходимых космических новинок.

Ученые утверждают, что спустя указанное ими время наступит момент, когда яркость светила станет настолько сильной, что жизнь на Земле окажется невозможной. Голубая планета превратится в Венеру, и жизнь на ней больше не возродится. Данное «превращение» полностью завершится спустя 3,5 миллиарда лет.

Специалисты считают, что до этого времени люди должны преодолеть все препятствия, которые возникают при реализации планов на освоение космоса.

О том, почему еще Земля может превратиться в Венеру, сообщается на сайте Quora.

Ранее ученые сообщили, что Земля может погибнуть из-за влияния Красного гиганта, в который может превратиться Солнце (подробнее…).