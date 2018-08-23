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В России появится технология печати искусственных суставов на 3D-принтере
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В России появится технология печати искусственных суставов на 3D-принтере 

Вести.Ru 23 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Ученые приступили к разработке технологии.
В Фонде перспективных исследований (ФПИ) считают, что технологии, связанные с 3D-печатью (аддитивные) — это многообещающее направление в трансплантологии. Предполагается, что уже в ближайшее десятилетие пациенты смогут получать искусственные суставы и органы, передает РИА Новости.
Фонд ведет поиск научных коллективов и специалистов, которые разработают технологию печати персонифицированных трансплантатов. В начале октября в Фонде пройдет научный семинар, посвященный применению аддитивных технологий в трансплантологии.
Созданный в 2012 году Фонд перспективных исследований работает по трем главным направлениям: химико-биологическое и медицинское, физико-техническое, информационное. При Фонде действует был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сотрудники ФПИ работают над более чем 50 проектами в 40 лабораториях, созданных в ведущих университетах, оборонных предприятиях и НИИ.
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