В России появится технология печати искусственных суставов на 3D-принтере

Ученые приступили к разработке технологии.

Фонд ведет поиск научных коллективов и специалистов, которые разработают технологию печати персонифицированных трансплантатов. В начале октября в Фонде пройдет научный семинар, посвященный применению аддитивных технологий в трансплантологии.

Созданный в 2012 году Фонд перспективных исследований работает по трем главным направлениям: химико-биологическое и медицинское, физико-техническое, информационное. При Фонде действует был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сотрудники ФПИ работают над более чем 50 проектами в 40 лабораториях, созданных в ведущих университетах, оборонных предприятиях и НИИ.