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Российские ученые намерены выращивать суставы с помощью 3D-принтера
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Российские ученые намерены выращивать суставы с помощью 3D-принтера 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские ученые приступили к разработке технологии по созданию индивидуальных для каждого пациента искусственных суставов с помощью трехмерной печати, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"Аддитивные технологии в трансплантологии являются новым многообещающим направлением в работе фонда. При правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных суставов и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие", — отметили в фонде.
Как отметили в фонде, в настоящее время идет поиск научных коллективов и специалистов, которые смогут применять аддитивные технологии для изготовления персонифицированных трансплантатов.
Подробное обсуждение возможностей применения аддитивных технологий в трансплантологии состоится в начале октября на научном семинаре, который пройдет в ФПИ.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.
В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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