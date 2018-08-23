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В Белом доме установили российскую технику
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В Белом доме установили российские средства связи 

РИА Новости 5 часов назад
Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется с помощью российских средств связи, установленных в официальной резиденции президента США, сообщил РИА Новости представитель Ростеха.
"Разработанный входящим в Ростех концерном "Автоматика" комплекс шифрованной связи для высшего руководства страны, который вобрал в себя лучшие достижения шифраторостроения, был протестирован специалистами США и рекомендован ими для оснащения прямой линии Москва-Вашингтон. Все годы существования прямой линии в ней используется только аппаратура российского производства", — сказал собеседник агентства.
По его словам, за время существования подразделений правительственной связи концерн "Автоматика" разработал и изготовил десятки модификаций шифроаппаратов, систем и комплексов шифросвязи.
"Аппараты производства "Автоматики" надежно работают в офисах, в поездах и в самолетах, обеспечивая высших должностных лиц системой надежного оперативного управления страной", — сказал представитель Ростеха.
АО "Концерн "Автоматика" — крупнейшее российское предприятие по проблемам информационной безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.
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