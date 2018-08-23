Ряд учёных заявили, что нашей Вселенной не существует

Учёные сделали выводы о том, что нет совершенно никаких отличий между антиматерией и материей. В результате этого заключения, специалисты решили, что все частицы и античастицы во Вселенной должны были давно поглотить друг друга, но этого не произошло и учёные вообще не понимают, как могла образоваться наша Вселенная. Из физики известно то, что в момент Большого взрыва в космос выбросило разное количество материи и антиматерии, полярность которых отличается. Однако, последние опыты в ЦЕРН показали, что эти частицы одинаковые и по этой причине наша Вселенная просто не может существовать в реальности. Почему же частицы не уничтожили друг друга и почему наша Вселенная существует? У учёных пока нет ответа на данный вопрос и это является одной из самых главных загадок для научного мира. После того, как стали известны результаты исследований, некоторые серьёзно заговорили о том, что мы живём в матрице. А наша Вселенная является моделированием реальности мощным компьютером, которой на самом деле нет.