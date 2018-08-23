Ещё
Китайские генетики узнали, как адаптировать рис к холодному климату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские генетики узнали, как адаптировать рис к холодному климату 

Свободная пресса 1 час назад
Китайские учёные обнаружили ген, который играет важную роль в распространении риса из теплых регионов в холодные северные районы.
Проанализировав более 200 образца риса из различных стран мира, собранные Департаментом сельского хозяйства США, группа исследователей из Института генетики и биологии развития Академии наук Китая пришла к выводу, что ген под названием bZIP73 связан с холодостойкостью, передаёт «Синьхуа».
По данным агентства, учёные полагают, что этот ген способствует адаптации риса к низким температурам.
Как напоминают исследователи, рис является одной из важнейших зерновых культур, который употребляют в пищу более половины населения планеты. А холод считается основным фактором, ограничивающим его производство и распространение.
Поэтому очередное уникальное открытие китайских учёных может помочь вывести новые сорта этой крупяной культуры, пригодной для выращивания в высокоширотных и высокогорных регионах в условиях низких температур.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные обнаружили ген, который обуславливает осветление кожи людей и при этом способствует их адаптации к зимней температуре.
Китай, последние новости: Количество пользователей интернетом в Китае превысило 800 миллионов человек
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Жертвами наводнений в Индии стали более 300 человек Китайские учёные обнаружили новый вид топологического полуметалла Ученые: личность большинства людей остается стабильной в течение 50 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сергея Скрипаля уже нет в живых»97
Кого из российских звезд убил СПИД97
Молодая семья найдена повешенной в Сочи57
Еще одна страна заявила о «советской оккупации»332
Террористы приедут в Россию в сентябре
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение