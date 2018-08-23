Китайские генетики узнали, как адаптировать рис к холодному климату

Китайские учёные обнаружили ген, который играет важную роль в распространении риса из теплых регионов в холодные северные районы.

Проанализировав более 200 образца риса из различных стран мира, собранные Департаментом сельского хозяйства США , группа исследователей из Института генетики и биологии развития Академии наук Китая пришла к выводу, что ген под названием bZIP73 связан с холодостойкостью, передаёт «Синьхуа»

По данным агентства, учёные полагают, что этот ген способствует адаптации риса к низким температурам.

Как напоминают исследователи, рис является одной из важнейших зерновых культур, который употребляют в пищу более половины населения планеты. А холод считается основным фактором, ограничивающим его производство и распространение.

Поэтому очередное уникальное открытие китайских учёных может помочь вывести новые сорта этой крупяной культуры, пригодной для выращивания в высокоширотных и высокогорных регионах в условиях низких температур.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные обнаружили ген, который обуславливает осветление кожи людей и при этом способствует их адаптации к зимней температуре.

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