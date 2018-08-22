Китайские учёные обнаружили новый вид топологического полуметалла

Учёные-физики из лаборатории высокого магнитного поля Академии наук Китая обнаружили новый вид топологического полуметалла — многослойный PtBi2.

Топологические полуметаллы обладают необычными магнитотранспортными свойствами и сверхпроводимостью, что очень важно для разработки потребляющих мало энергии электронных приборов в перспективе.

Поэтому их изучение считается одним из приоритетных направлений современной физики, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».

Согласно результатам экспериментов, благодаря многослойной структуре, новый материал — монокристалл PtBi2 — отличается тем, что его будет легче использовать для изготовления микро— и наноустройств.

Кроме того, открытие китайских учёных может послужить предпосылкой для изучения необычных физических явлений и более глубокого понимания свойств фундаментальных частиц.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские ученые заявили о разработке уникальных сгибаемых литий-серных аккумуляторов, которые предназначены для гибкой интеллектуальной электроники.

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