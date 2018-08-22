Феномен Меланезии: место, где живут чернокожие блондины

Жители островов Меланезии отличаются особенным языком, который не похож ни на один из полинезийских или микронезийских, а также имеют удивительную внешность. На Соломоновых островах живут темнокожие люди, имеющие светлые волосы. Эти граждане имеют самый темный цвет кожи за пределами территории Африки, но при этом их африканские по текстуре волосы отливают золотом. Эта редкая особенность привлекала множество ученых, а до недавнего времени в таких порядках меланезийских островов винили наследственность. Предполагалось, что ген белых волос передался местным жителям от европейцев, владевших островами до недавнего времени. Однако граждане не верят в теорию наследственности, отмечая, что их белокурые волосы являются результатом рыбного рациона и обилия солнца. Однако недавно ученые нашли причину, согласно которой эти люди имеют столь странный цвет волос. Шотландец Шон Майлс, являющаяся представителем сельскохозяйственного колледжа, подчеркнул, что чаще всего волосы у меланезийцев демонстрируют один оттенок, в чем виноваты гены. Чтобы выявить эту случайную мутацию в ДНК ученый и его коллеги взяли образец слюны у более чем 40 блондинов из Соломоновых островов и у стольких же добровольцев-африканцев. В результате исследования медики выявили совершенно разные показатели гена TYRP1 у обеих групп. Оказалось, что цвет волос определяет лишь одна аминокислота в белке, а у белокурых граждан это был аргинин вместо привычного цистеина. Носителями мутировавшего гена на территории Соломоновых островов являются 25% граждан, а блондины в состоянии унаследовать его от обоих родителей. Американские ученые отмечают, что данная мутация возникла у одного человека и сильно распространилась в данной местности. Эта версия кажется правдоподобной, поскольку население островов имеет маленькое количество предков.]]>