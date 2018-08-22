Биологи узнали, почему у яиц есть тупой и острый концы

Способность птицы к полетам влияет на форму откладываемых ею яиц.

Американские ученые во время наблюдения за арктическими птицами узнали, почему у яиц есть тупой и острый концы.

По мнению специалистов, такая форма не позволяет круглым предметам укатываться с ровной поверхности. Известно, что кайры и другие представители пернатых, которые гнездятся высоко в горах, откладывают яйца ассиметричной формы. Орнитологи из университета Иллинойса утверждают, что это не позволяет им выпасть из гнезд.

Недавно ученые выяснили, что вытянутость формы яиц зависит от того, насколько хорошо птица умеет летать. Кайры обитают на птичьих базарах, которые они создают на скалах, пищу добывают в воде, сообщили на страницах Journal of Experimental Biology. Их крылья довольно небольшие при массивном теле, при этом птенцы ныряют в воду еще не имея оперения.